Calciomercato com – Juve | stavolta non finirà come con Calciopoli | Primapagina

(Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 09:00:00 Fermi tutti! Questa volta noncon. Ovvero lapuò essere condannata e perfino retrocessa dalla giustizia sportiva che, al contrario di quella ordinaria più che rapida sembra sbrigativa, ma comunque vada il ricorso al Tar è praticamente scontato. Non ho informazioni segrete da Torino, non conosco la nuova dirigenza, i rapporti con l’ex Real Casa o si sono raffreddati o sono antecedenti a John Elkann, fatto sta che “ci difenderemo con tutte le forze”, un mantra del presidente Ferrero, significa una sola cosa: che la, alla fine delle sentenze sportive, si rivolgerà alla giustizia amministrativa con la possibilità di far saltare il banco. Ascolta “non” su Spreaker. Nel 2006 ero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - cmdotcom : #Suning-#Inter altre crepe: spariti i prodotti dallo store ufficiale - LALAZIOMIA : Milan, concorrenza di due big italiane per Boniface: cifre e dettagli - cmdotcom : #Milan, concorrenza di due big italiane per #Boniface: cifre e dettagli -

Commenta per primo Non è una quotarella, anzi. Anche se in queste giornate internazionali - riferite a qualificazioni europee e amichevoli - stanno uscendo risultati che hanno del mirabolante. La ...Commenta per primo Intercettato all'aeroporto di ritorno in Argentina, Mateo Retegui , il nuovo bomber dell'Italia di Roberto Mancini , ha commentato il suo esordio in Nazionale nelle due partite ...Commenta per primo Andrea Pirlo , ex - allenatore della Juve e grande ex del nostro calcio, sta allenando quest'anno in Turchia con il Karagmuruk . Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua ...

Conte torna in Italia: quattro panchine in Serie A Calciomercato.com

Andrea Petagna ha esaltato Victor Osimhen in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “Chi sento dei suoi ex compagni Juan Jesus, Rrahmani, e poi Osimhen. È una forza della natura, ...Non è una quotarella, anzi. Anche se in queste giornate internazionali - riferite a qualificazioni europee e amichevoli - stanno uscendo risultati che hanno del mirabolante. La prima in effetti non ha ...