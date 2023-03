Calciomercato.com – Conte e il retroscena sulla gestione dello spogliatoio. Chiuse Kane e compagni… | Estero (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 13:57:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Che l’avventura di Antonio Conte al Tottenham non stesse andando per il meglio era già evidente da tempo, anche prima della crisi che ha portato all’esonero finale. Il Daily Mail ha però svelato un retroscena legato alla gestione dello spogliatoio in uno dei momenti più delicati. Dopo una lunga serie di risultati negativi, Conte provò una mossa quasi disperata. Il tecnico riunì tutti i giocatori nello spogliatoio ad Enfield dove si allena la squadra e, una volta entrato l’ultimo, Chiuse li Chiuse a chiave dentro chiedendo a Kane di parlare fra di loro e trovare una soluzione. I giocatori ne uscirono dopo un po’ ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 13:57:00.com riporta quanto segue: Che l’avventura di Antonioal Tottenham non stesse andando per il meglio era già evidente da tempo, anche prima della crisi che ha portato all’esonero finale. Il Daily Mail ha però svelato unlegato allain uno dei momenti più delicati. Dopo una lunga serie di risultati negativi,provò una mossa quasi disperata. Il tecnico riunì tutti i giocatori nelload Enfield dove si allena la squadra e, una volta entrato l’ultimo,lia chiave dentro chiedendo adi parlare fra di loro e trovare una soluzione. I giocatori ne uscirono dopo un po’ ...

