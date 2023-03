Calciomercato Arsenal, pronto un super rinnovo per un big (Di martedì 28 marzo 2023) Calciomercato Arsenal, i londinesi lavorano per blindare uno dei big della rosa di Arteta: per lui pronto un super rinnovo Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, l’Arsenal ha intenzione di blindare Bukayo Saka viste le possibili offerte in arrivo per l’estate. Il club londinese è pronto a proporre un ricco rinnovo al giovane esterno offensivo, attualmente in scadenza nell’estate del 2024. Il suo ingaggio, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe raggiungere i 18 milioni lordi di sterline. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023), i londinesi lavorano per blindare uno dei big della rosa di Arteta: per luiunSecondo quanto riferisce il Daily Mirror, l’ha intenzione di blindare Bukayo Saka viste le possibili offerte in arrivo per l’estate. Il club londinese èa proporre un riccoal giovane esterno offensivo, attualmente in scadenza nell’estate del 2024. Il suo ingaggio, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe raggiungere i 18 milioni lordi di sterline. L'articolo proviene da Calcio News 24.

