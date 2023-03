Calcio: Under 19, azzurrini pareggiano 2-2 con il Belgio e si qualificano a fase finale Europeo (Di martedì 28 marzo 2023) Brema, 28 mar. - (Adnkronos) - Missione compiuta a Brema, l'Italia vola a Malta. All'Obervieland Stadion, l'Italia pareggia 2-2 contro il Belgio, conquista la prima piazza del gruppo 2 e stacca il pass per l'Europeo Under 19 che si disputerà a Malta (3-16 luglio). L'altra partita del girone si conclude con la vittoria della Germania contro la Slovenia (3-0) e agli azzurrini è sufficiente il pareggio per garantirsi il passaggio del turno. Una battaglia, combattuta con coraggio e sagacia tecnica, iniziata con lo svantaggio siglato da Bassette all'8'. Una doccia fredda da cui gli azzurrini si riprendono immediatamente, pareggiando prima con D'Andrea su Calcio di rigore e passando in vantaggio, sempre dagli 11 metri, con Esposito. Il pareggio del Belgio arriva dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Brema, 28 mar. - (Adnkronos) - Missione compiuta a Brema, l'Italia vola a Malta. All'Obervieland Stadion, l'Italia pareggia 2-2 contro il, conquista la prima piazza del gruppo 2 e stacca il pass per l'19 che si disputerà a Malta (3-16 luglio). L'altra partita del girone si conclude con la vittoria della Germania contro la Slovenia (3-0) e agliè sufficiente il pareggio per garantirsi il passaggio del turno. Una battaglia, combattuta con coraggio e sagacia tecnica, iniziata con lo svantaggio siglato da Bassette all'8'. Una doccia fredda da cui glisi riprendono immediatamente, pareggiando prima con D'Andrea sudi rigore e passando in vantaggio, sempre dagli 11 metri, con Esposito. Il pareggio delarriva dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GJustjuve : ???? E allora perché ingabbiarli dentro schemi impostati? In genere non faccio nomi, ma in questo caso sì. Ragazzi co… - IAMCALCIOBENEVE : Allievi Under 17. Il Ponte '98 vince il campionato provinciale - Luxgraph : U16 Regionali: la situazione nei quattro gironi - oriolo_d : Italia, i talenti da cui ripartire ???? #calcio #football #italy #italia #nazionaleitaliana #Nazionale #azzurri… - dsiova17 : @Gazzetta_it Come l under 21, l under 20 (mondiali), l under 19 e la under 17. Per la cronaca partecipano molte men… -