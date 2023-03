Calcio: Scaroni, favorevole all'entrata dei fondi in serie A (Di martedì 28 marzo 2023) "Sono sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) "Sono sempre statoall'di nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio: Scaroni, favorevole all'entrata dei fondi in serie A leggi su Gloo - ansacalciosport : Calcio: Scaroni, favorevole all'entrata dei fondi in serie A. 'Nuovi attori possono contribuire a una governance sa… - MilanWorldForum : Scaroni sull'impatto del Milan sui giovani e sui progetti Le dichiarazioni -) - sportli26181512 : Serio, lavoratore, autocritico: il Milan vota Pioli, e vuole andare avanti con lui: Serio, lavoratore, autocritico:… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Scaroni: 'Con la Fondazione #Milan progetti di solidarietà in tutto il mondo' -