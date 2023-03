Calcio | Qualificazioni Europei 2024 | la Scozia stende la Spagna | vincono anche Croazia | Galles | Svizzera e Romania

(Di martedì 28 marzo 2023) Nella serata odierna si sono giocati ben 7 incontri valevoli per leverso glidi Germania. Diversi risultati importanti, tra i quali la vittoria dellacontro la, quindi successo esterno per lache passa in Turchia. Vittoria di prestigio (3-2)per il Belgio in casa della Germania, ma in questo caso si trattava solamente di una amichevole. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo in questa serata. GRUPPO A Nel pomeriggio si è partiti con la sfida tra Georgia e Norvegia che si è conclusa sull’1-1 grazie alle reti di Sorloth al 15?, quindi pareggio dei padroni di casa con Mikautadze al 60?. In serata, invece, è andato in scena il big match tracon il ...

COLONIA (Germania) - Dopo la tripletta alla Svezia nellead Euro 2024 Romelu Lukaku non si ferma neanche in amichevole: gol nel successo del ...mano con ammonizione che regala il...... alle ore 20:45 riflettori puntati su Romania - Bielorussia , incontro valevole per la giornata 2 delleai prossimi campionati europei in Germanai . Questa che seguiremo non ...... alle ore 20.45, allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina, avrà inizio Kosovo - Andorra , gara valida per la seconda giornata delleagli Europei del 2024 . Il Gruppo I , nel quale le ...

Prima grande sorpresa nelle qualificazioni agli Europei del 2024. La giovane Spagna del nuovo ct De La Fuente viene sconfitta 2-0 in casa della Scozia che sale così in testa alla classifica del Girone ...La seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 si è chiusa con l'impresa della Scozia, capace di sorprendere la Spagna e prendersi così la vetta in solitaria del Gruppo A. A Glasgow ...