Calcio | l’Italia U19 impatta 2-2 con il Belgio e si qualifica per la fase finale degli Europei!

Quest'oggi, martedì 28 marzo a partire dalle ore 12.00, nella cornice dello Stadion Obervieland di Brema, si è giocato l'ultimo match della fase élite tra Italia U19 e Belgio U19 . Gli Azzurrini, hanno pareggiato per 2-2 contro i giovani Diavoli Rossi. Un risultato di fondamentale importanza che ha dunque fatto qualificare l'Italia (visto il 1° posto conquistato nel girone con 5 punti) alla fase finale dell'Europeo che si disputerà a Malta dal 3 al 16 luglio. Un ottimo cammino quello degli uomini di Alberto Bollini, che hanno vinto la prima gara contro la Germania per 2-3, pareggiato la seconda 0-0 contro la Slovenia, sino ad arrivare alla partita odierna. Nell'altro incontro in programma allo stesso orario, invece, i tedeschi (già eliminati), si sono imposti per 3-0 ...

