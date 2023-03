Calcio femminile, Europei 2025: martedì 4 aprile la scelta della sede (Di martedì 28 marzo 2023) Arriverà il prossimo martedì 4 aprile la scelta della sede degli Europei 2025 di Calcio femminile. La Uefa ha infatti annunciato che il prossimo Comitato Esecutivo si terrà a Lisbona il 4 aprile dalle ore 13 alle 17, e il punto principale all’ordine del giorno sarà proprio la decisione su dove giocare la rassegna continentale. Quattro le candidature: le tre singole di Francia, Polonia e Svizzera e quella congiunta di Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Arriverà il prossimoladeglidi. La Uefa ha infatti annunciato che il prossimo Comitato Esecutivo si terrà a Lisbona il 4dalle ore 13 alle 17, e il punto principale all’ordine del giorno sarà proprio la decisione su dove giocare la rassegna continentale. Quattro le candidature: le tre singole di Francia, Polonia e Svizzera e quella congiunta di Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia. SportFace.

