Calcio femminile | Champions League 2023 | Roma tenta l’impresa impossibile a Barcellona

(Di martedì 28 marzo 2023) Un’impresa ai limiti dell’, ma chissà mai…nessuno è imbattibile a questo mondo. Con questo spirito laaffronterà domani, alle ore 18:45, la sfida di ritorno dei quarti di finale delladi. Le giallorosse calcheranno il rettangolo verde del mitico Camp Nou, dopo aver provato la grande emozione di aver giocato l’andata in uno Stadio Olimpico con 39.454 spettatori. E’ stata questo il vero dato a far sorridere le capitoline, perché in campo l’amarezza c’è stata. La marcatura della spagnola Salma Paralluelo ha deciso la sfida nella Città Eterna, ma le ragazze di Alessandro Spugna hanno avuto il merito di rimanere a galla al cospetto di una vera e propria armata del “Pallone in rosa“, costruendosi delle chance con Valentina Giacinti per ...