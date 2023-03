Calcio: Euro 2024; Spagna ko 2 - 0 con la Scozia, Croazia vince (Di martedì 28 marzo 2023) La Scozia manda ko la Spagna 2 - 0 nella seconda partita delle qualificazioni per Euro 2024. Protagonista della serata di Glasgow è stato ' McTominay, a segno al 7' del primo tempo e poi al 6' della ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Lamanda ko la2 - 0 nella seconda partita delle qualificazioni per. Protagonista della serata di Glasgow è stato ' McTominay, a segno al 7' del primo tempo e poi al 6' della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il grande calcio europeo torna in campo: ecco come sono andate le qualificazioni agli Europei 2024 di questa sera… - glooit : Calcio: Euro 2024; Spagna ko 2-0 con la Scozia, Croazia vince leggi su Gloo - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna perde in Scozia, la Croazia vince in Turchia - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Tonfo Spagna in Scozia | Svizzera, tris con Israele | Kovacic stende la Turchia #qualificazionieuro2024 - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna perde in Scozia, la Croazia vince in Turchia [aggiornamento delle 23:00] -