(Di martedì 28 marzo 2023) La Tri batte 2 - 1 l'Australia, ini si impongono sul Giappone, la Celeste batte la Corea del Sud ROMA - Vittorie in amichevole per. La nazionale di Felix Sanchez, nuovo ct ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Amichevoli. Vincono Ecuador e Colombia, Vecino fa gioire Uruguay - sportli26181512 : Qualificazioni Europei e amichevoli, il calendario delle partite di oggi: Ultimo giorno di qualificazioni a Euro 20… - Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti #oggi #28Marzo continuano le qualificazioni a #EURO2024 ????, qui trovate il nost… - underoverbets : RT @infobetting: #BuongiornoATutti #oggi #28Marzo continuano le qualificazioni a #EURO2024 ????, qui trovate il nostro programma: ??https://… - Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti #oggi #28Marzo continuano le qualificazioni a #EURO2024 ????, qui trovate il nostro programma: ??https://… -

La Tri batte 2 - 1 l'Australia, i colombiani si impongono sul Giappone, la Celeste batte la Corea del Sud ROMA - Vittorie in amichevole per Ecuador e Colombia. La nazionale di Felix Sanchez, nuovo ct ......30 EUROPA EUROPEI U21 - QUALIFICAZIONE Grecia U21 - Bielorussia U21 0 - 0 (*) GIAMAICA PREMIER LEAGUE Tivoli - Humble Lions 1 - 2 (Finale) Waterhouse - Dunbeholden 0 - 0 (Finale) MONDO...... un risultato che poteva essere ancora più rotondo se Havertz non avesse tirato sul palo il... La Germania è imbattuta da tredici partite nelle gare: l'ultima sconfitta risale a ...

Qualificazioni Europei e amichevoli, il calendario delle partite di oggi Sky Sport

La Tri batte 2-1 l'Australia, i colombiani si impongono sul Giappone, la Celeste batte la Corea del Sud ROMA (ITALPRESS) - Vittorie in amichevole per Ecuador e Colombia. La nazionale di Felix Sanchez, ...Amichevoli in programma anche per i campioni del mondo ... Dopodiché sarà la volta della sfida d'andata di Coppa Italia con l'Inter, attesa a Torino martedì 4 aprile (calcio d'avvio alle 20:45).