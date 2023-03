Calcio, Alberto Bollini: “Una vittoria importante! Abbiamo vinto un girone che sembrava insormontabile” (Di martedì 28 marzo 2023) L’Italia Under 19 completa l’opera e centra la prima posizione del Gruppo 2 e si qualifica per la fase finale degli Europei che si disputeranno a Malta dal 3 al 16 luglio prossimi. Con il 2-2 odierno contro il Belgio all’Obervieland Stadion di Brema, gli Azzurrini hanno disputato una partita di alto livello, che è andata a sugellare un percorso quanto mai importante. La nostra Under 19, infatti, era inserita in un girone davvero “di ferro” nel quale ha concluso con 5 punti davanti a Germania con 4, Belgio con 3 e Slovenia a quota 2. Al termine della sfida contro il Belgio, il commissario tecnico Alberto Bollini ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FIGC, non nascondendo la sua soddisfazione. “Questa è una vittoria da Italia – spiega l’allenatore dell’Under 19 – oggi i ragazzi ci hanno messo tanto ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) L’Italia Under 19 completa l’opera e centra la prima posizione del Gruppo 2 e si qualifica per la fase finale degli Europei che si disputeranno a Malta dal 3 al 16 luglio prossimi. Con il 2-2 odierno contro il Belgio all’Obervieland Stadion di Brema, gli Azzurrini hanno disputato una partita di alto livello, che è andata a sugellare un percorso quanto mai importante. La nostra Under 19, infatti, era inserita in undavvero “di ferro” nel quale ha concluso con 5 punti davanti a Germania con 4, Belgio con 3 e Slovenia a quota 2. Al termine della sfida contro il Belgio, il commissario tecnicoha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FIGC, non nascondendo la sua soddisfazione. “Questa è unada Italia – spiega l’allenatore dell’Under 19 – oggi i ragazzi ci hanno messo tanto ...

