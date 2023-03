Calcio: al via la terza edizione di BeSports (Di martedì 28 marzo 2023) WeArena Entertainment Spa e Lega Serie B danno il via al terzo torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie BKT italiana, il primo giocato su EA SPORTS FIFA 23, con 17 squadre in campo per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) WeArena Entertainment Spa e Lega Serie B danno il via al terzo torneo di, il campionato ufficiale della Serie BKT italiana, il primo giocato su EA SPORTS FIFA 23, con 17 squadre in campo per ...

Calcio: al via la terza edizione di BeSports WeArena Entertainment Spa e Lega Serie B danno il via al terzo torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie BKT italiana, il primo giocato ... Siamo la prima Lega professionistica di calcio ad ...