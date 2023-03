Cacciato dal Camerun, ma il suo sostituto è un disastro: Onana torna in Nazionale? (Di martedì 28 marzo 2023) Allontanato dopo la prima partita del Mondiale in Qatar come se fosse lui il principale problema del Camerun, adesso i tifosi dei Leoni Indomabili rimpiangono André Onana. Sia perché l'avventura degli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Allontanato dopo la prima partita del Mondiale in Qatar come se fosse lui il principale problema del, adesso i tifosi dei Leoni Indomabili rimpiangono André. Sia perché l'avventura degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... El_Principe22_ : RT @Gazzetta_it: Cacciato dal Mondiale, ora l'interista Onana è rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun - Gazzetta_it : Cacciato dal Mondiale, ora l'interista Onana è rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun - AriannaDellapo1 : RT @fede61029327: EDOARDO NON SI È MAI FATTO CONDIZIONARE, SOPRATTUTTO DA ANTONELLA, PER DIFENDERE LORO È ANDATO CONTRO DI LEI. Vi ricordat… - KATYIerace : RT @fede61029327: EDOARDO NON SI È MAI FATTO CONDIZIONARE, SOPRATTUTTO DA ANTONELLA, PER DIFENDERE LORO È ANDATO CONTRO DI LEI. Vi ricordat… - StefanoJazz : RT @KTonkova: Qualche passaggio dall'intervista con Bill Browder Browder è stato il più grande investitore straniero in Russia fino a qua… -