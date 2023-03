Buone notizie e novità per un Benevento spronato dai suoi tifosi (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Circa duecento tifosi hanno assistito all’allenamento a porte aperte del Benevento allo stadio Ciro Vigorito. I presenti hanno incitato la squadra esortandola a non mollare in un momento particolarmente difficile della stagione. In vista c’è infatti un rush finale di 8 gare da non fallire per continuare a coltivare speranze di permanenza in serie B. “Noi vogliamo questa salvezza” e “Noi vogliamo gente che lotta” sono stati i cori cantati dalla Curva Sud nel corso di una seduta pomeridiana che non ha visto la presenza degli infortunati El Kaouakibi e Capellini, oltre che del croato Jureskin, impegnato con la nazionale under 21 di scena stasera contro l’Inghilterra. Buone notizie da Ciano e Glik, che si sono allenati in gruppo e marciano dunque verso la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Circa duecentohanno assistito all’allenamento a porte aperte delallo stadio Ciro Vigorito. I presenti hanno incitato la squadra esortandola a non mollare in un momento particolarmente difficile della stagione. In vista c’è infatti un rush finale di 8 gare da non fallire per continuare a coltivare speranze di permanenza in serie B. “Noi vogliamo questa salvezza” e “Noi vogliamo gente che lotta” sono stati i cori cantati dalla Curva Sud nel corso di una seduta pomeridiana che non ha visto la presenza degli infortunati El Kaouakibi e Capellini, oltre che del croato Jureskin, impegnato con la nazionale under 21 di scena stasera contro l’Inghilterra.da Ciano e Glik, che si sono allenati in gruppo e marciano dunque verso la ...

