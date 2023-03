Bruxelles amara per Giorgia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 marzo 2023) La Meloni al vertice europeo che cosa ha concluso di concreto? Niente?Aldo Morosinivia email Gentile lettore, sono lontani i tempi in cui Conte tornava dacon il Recovery Fund e veniva accolto in parlamento con una standing ovation. La trasferta meloniana in Europa è stata un fiasco su tutti i temi. Alcuni giornali lo dicono chiaro, con inusitata propensione alla verità, mentre altri fanno manfrine per mascherare l’insuccesso, come per esempio il Corriere della sera che il 25 marzo titolava: “Meloni ‘soddisfatta’ del piano migranti”, dove ‘soddisfatta’ è tra virgolette perché il Corriere sa che i risultati sono pari a zero. Idem anche sul Mes e disastro completo sui biocarburanti che era il cavallo di battaglia della Meloni ed è stato snobbato.ha accolto invece la proposta di Berlino sull’e-fuel che salverà l’industria dell’auto ...