Brindisi, prete scomunicato celebra messa, il vescovo: “Chi partecipa cade in peccato mortale” (Di martedì 28 marzo 2023) prete scomunicato celebra messa, il vescovo: “partecipare peccato mortale” L’ex sacerdote Enrico Bernasconi, scomunicato dalla Chiesa perché non riconosce il vicariato di papa Francesco I, è stato ospitato a Brindisi in un incontro organizzato dall’hotel Palazzo Virgilio. Monsignor Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, aveva avvertito i fedeli: “Chi vi partecipa cade in peccato mortale ed è tenuto a chiedere l’assoluzione al confessore”. Nonostante ciò, circa settanta fedeli hanno comunque preso parte all’incontro. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Bernasconi era sacerdote nel Foggiano. ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023), il: “re” L’ex sacerdote Enrico Bernasconi,dalla Chiesa perché non riconosce il vicariato di papa Francesco I, è stato ospitato ain un incontro organizzato dall’hotel Palazzo Virgilio. Monsignor Giovanni Intini, arcidella diocesi di-Ostuni, aveva avvertito i fedeli: “Chi viined è tenuto a chiedere l’assoluzione al confessore”. Nonostante ciò, circa settanta fedeli hanno comunque preso parte all’incontro. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Bernasconi era sacerdote nel Foggiano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Scoppia il caso sulla figura di Enrico Bernasconi, un prete allontanato dalla Chiesa perché non riconosce l’autorit… - bengimigli : RT @fanpage: Scoppia il caso sulla figura di Enrico Bernasconi, un prete allontanato dalla Chiesa perché non riconosce l’autorità spiritual… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Scoppia il caso sulla figura di Enrico Bernasconi, un prete allontanato dalla Chiesa perché non riconosce l’autorità spiritual… - Dome689 : RT @fanpage: Scoppia il caso sulla figura di Enrico Bernasconi, un prete allontanato dalla Chiesa perché non riconosce l’autorità spiritual… - fiorindop2 : RT @fanpage: Scoppia il caso sulla figura di Enrico Bernasconi, un prete allontanato dalla Chiesa perché non riconosce l’autorità spiritual… -