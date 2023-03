Brevetti, dall’Italia quasi 5mila domande: Lombardia in testa, la classifica (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Le aziende e gli inventori italiani hanno depositato presso l’Ufficio europeo dei Brevetti (Epo – European patent office) nel 2022 un totale di 4.864 domande, il secondo numero più alto di sempre, solo leggermente inferiore al record del 2021 di 4.920 domande. Nonostante il -1,1% rispetto all’anno precedente, complessivamente le richieste di Brevetti dall’Italia all’Epo restano elevate, grazie al costante aumento registrato nel 2021 (+6,5%) e nel 2020 (+3,4%), anni della pandemia. Negli ultimi cinque anni, le domande di brevetto europeo provenienti dall’Italia sono cresciute complessivamente del 10%. Dall’indice dei Brevetti 2022 emerge che a livello complessivo, l’Epo ha ricevuto 193.460 domande nel 2022, con un ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Le aziende e gli inventori italiani hanno depositato presso l’Ufficio europeo dei(Epo – European patent office) nel 2022 un totale di 4.864, il secondo numero più alto di sempre, solo leggermente inferiore al record del 2021 di 4.920. Nonostante il -1,1% rispetto all’anno precedente, complessivamente le richieste diall’Epo restano elevate, grazie al costante aumento registrato nel 2021 (+6,5%) e nel 2020 (+3,4%), anni della pandemia. Negli ultimi cinque anni, ledi brevetto europeo provenientisono cresciute complessivamente del 10%. Dall’indice dei2022 emerge che a livello complessivo, l’Epo ha ricevuto 193.460nel 2022, con un ...

