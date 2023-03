Brevetti, da Italia quasi 5.000 domande all'Epo nel 2022 (Di martedì 28 marzo 2023) Lieve calo per le domande di Brevetti Italiani presso l'Ufficio europeo dei Brevetti (Epo - European Patent Office) il cui numero resta comunque elevato. Nel 2022 sono arrivate un totale di 4.864 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Lieve calo per ledini presso l'Ufficio europeo dei(Epo - European Patent Office) il cui numero resta comunque elevato. Nelsono arrivate un totale di 4.864 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TutelaMarchio : Innovazione,da Italia quasi 5mila domande brevetti a EPO nel 2022 - Tiscali Notizie: Le aziende e gli inventori ita… - TutelaMarchio : Robot, ma poco digitale: su brevetti e innovazione l'Italia insegue i big - La Repubblica: La classifica dei brevet… - TutelaMarchio : Chery Omoda 5 in vendita in Italia entro l'anno: suv termica ed elettrica - News - AutoMoto: ... che adottano tecno… - fisco24_info : Brevetti, da Italia quasi 5.000 domande all'Epo nel 2022: Epo, solo lieve calo, Mantiene posto in classifica - steveross75 : RT @CastigliMirella: @steveross75 Investire in R&D significa #brevetti per fare PIL. I fenomeni si governano, in Europa, andando ai tavoli… -