“Brera in Humanitas” arte in ospedale

È di Social Content Factory il video "Brera in Humanitas", per raccontare il rapporto tra cura e bellezza in ospedale • L'Agenzia, parte di The Story Group – Nati per raccontarti, realizza un video per presentare il progetto "Brera in Humanitas" di Istituto Clinico Humanitas, in collaborazione con Pinacoteca di Brera. • Il video è parte della campagna di comunicazione esterna ed è volto a raccontare il forte legame tra cura e bellezza all'interno delle strutture ospedaliere. Brera in Humanitas è il titolo del video realizzato da Social Content Factory – Videostrategy® Agency per raccontare l'omonimo progetto immersivo di arte in ospedale unico al mondo, voluto da ...

