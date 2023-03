Bremer messo sotto controllo | offerta shock alla Juventus?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 28 marzo 2023)è uno dei punti di forza della, per questo motivo c’è chi vorrebbe sottrarlo dVecchia Signora già in estate. I 50 milioni che sono stati investiti in estate per poter sottrarreall’Inter si sono rivelati un grandissimo affare per la. Il centrale brasiliano è diventato in breve tempo uno dei migliori nel suo ruolo in Italia e anche in Europa stanno iniziando a tenerlo(Fonte: LaPresse)La Premier League lo sappiamo che è sempre pronta a mettere le mani sui migliori giocatori dei vari campionati e dunque anche connon vi è di certo eccezione. Chi sta spendendo a destra e a manca in questo periodo è il Chelsea, con la squadra di Potter che ha grossi problemi in difesa. Il ...