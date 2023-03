'Bravo Andrea, hai battuto il mio record'. E sul telefono spunta il video di... Immobile (Di martedì 28 marzo 2023) 'Ciao Andrea: sono contento per te e ti auguro una carriera felice'. Firmato Ciro Immobile. Un anno fa Andrea Mazia aveva battuto Ciro per i gol dentro un'unica edizione: 12 in 5 gare. Oggi, quindi un'... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) 'Ciao: sono contento per te e ti auguro una carriera felice'. Firmato Ciro. Un anno faMazia avevaCiro per i gol dentro un'unica edizione: 12 in 5 gare. Oggi, quindi un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : “Bravo Andrea, hai battuto il mio record”. E sul telefono spunta il video di... Immobile: “Bravo Andrea, hai battut… - Gazzetta_it : “Bravo Andrea, hai battuto il mio record”. E sul telefono spunta il video di... Immobile - Max0917BTC : @andrea_bigarani @00Tommi Guarda, io ti seguo e secondo me sei bravo in ciclica, ma non fare sti post perché passi da fuffaguru. - BMariabrunellab : @GrandeFratello Sto cafone in finale Andrea bello e bravo fuori ma che cavolo votano? - Jusyoni : #Andrea sa di vero e di buono. Ed è un bello che non se la tira per niente! Bravo non cambiare mai ?? #gfvip -