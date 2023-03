Brasile | Dunga sdogana Ancelotti | E' capace e sa lavorare con i brasiliani

(Di martedì 28 marzo 2023) E' una 360 gradi quello che racconta la sua carriera in Italia e il momento dela 'La Gazzetta dello Sport", partendo dalla calda ipotesi: "Non so se sarà Carlo, di sicuro è molto; ha vinto al Milan, al Chelsea, a Parigi e a Monaco e quando è ritornato a Madrid, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : #Dunga: «#Ancelotti perfetto per il #Brasile, vi spiego» - sportli26181512 : Dunga: 'Ancelotti grande nome per il Brasile. Ma ancora in federazione non sanno nulla': Carlo Ancelotti è oggi la… - Daniele20052013 : #Calcio: #Dunga: «#Ancelotti farebbe bene al mio #Brasile» - MondoBN : DUNGA attacca: “Finale Coppa Uefa 1990? All’epoca Juve mo - OdeonZ__ : Dunga: 'Brasile, vedo bene Ancelotti. Non conta essere belli, ma vincere. E quella cena con Bearzot...'… -

E' una 360 gradi quello che racconta la sua carriera in Italia e il momento dela 'La Gazzetta dello Sport", partendo dalla calda ipotesi Ancelotti: "Non so se sarà Carlo, di sicuro è molto ...Lo dice l'ex capitano ed ex ct delCarlosin merito alla possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. 'Mi sembrano molto stressati, però, non hanno ancora preso una ...... e le conferenze in giro per ildove racconta agli imprenditori la sua esperienza di uomo che ha gestito altri uomini. Per il resto, con Carlos Verri dettoè quasi una rimpatriata nel ...

Dunga: "Brasile, vedo bene Ancelotti. Non conta essere belli, ma vincere. E quella cena con Bearzot..." La Gazzetta dello Sport

E’ un Dunga a 360 gradi quello che racconta la sua carriera in Italia e il momento del Brasile a ‘La Gazzetta dello Sport”, partendo dalla calda ipotesi Ancelotti: “Non so se sarà Carlo, di sicuro è ...Carlo Ancelotti è oggi la grande suggestione per il futuro della panchina del Brasile, temporaneamente affidata a Menezes. Ne ha parlato, intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista e ...