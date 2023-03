Boxe | Fabio Turchi vs Floyd Masson in tv | programma | orario e streaming Mondiali Ibo Cruiser

Leggi su sportface

(Di martedì 28 marzo 2023)torna sul ring e vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile. ll prossimo 1° aprile il pugile fiorentino combatterà in Australia, precisamente nella città di Brisbane, per affrontarein un match valevole per il titolo MondialeIBO. L’evento è inalle 10:00 di sabato 1 aprile, ma l’incontro didovrebbe avere luogo non prima delle 11:30. L’intero evento, sottoclou incluso, potrà essere seguito in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Non è stato un 2022 facile per, che a giugno è stato sconfitto per ko da Riakporhe nel match valido per il titolo europeo dei. Poi le accuse di doping, mane è uscito pulito: il massimo ...