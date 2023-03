Boxe | Anthony Joshua vs Jermaine Franklin | programma | orario | tv e streaming

(Di martedì 28 marzo 2023) Torna, ma anche Matteo Signani. Tutto in una notte, diversa dalle altre, nella cornice della 02 Arena di Londra, dove l’ex padrone dei pesi massimi ricomincia da zero. L’inglese, reduce dalle sconfitte brucianti contro Oleksandr Usyk, deve ricostruire la sua carriera e il suo dominio nella categoria regina. Si parlava di un match con Tyson Fury, ma l’inglese ha deciso di ripartire da, 21 vittorie e 1 sconfitta in carriera. Un pugile abbordabile, reduce dalla sconfitta contro Dillian Whyte. Prima però toccherà a Matteo Signani. L’italiano deve difendere il titolo europeo dei pesi medi contro Felix Cash. A 43 anni Signani cerca una nuova impresa e sarà possibile seguire il suo incontro, come quello di, su Dazn, che vi offrirà una diretta ...

Programma venerdì 31 marzo Ore 20:00,Elmoety vs Filippo Seca (3 round, junior) Ore 20:30, Simone Bicchi vs Nerdin Fejzovic (pesi medi, 8 round) Ore 21:00, Fabrizio Carbotti vs Csaba Toth (...... contro la quale si sarebbe espresso l'entourage di Fury e che invece Usyk avrebbe preteso come già avvenuto per la sfida conJoshua . All'epoca il pugile britannico si garantì la chance di ...Josh Popper, oltre ad essere un istruttore di, ha partecipato al reality show Summer House e ... Il 26 febbraio scorso è infatti morto il fratelloCiccone di 66 anni. L'uomo, da sempre in ...

Boxe, Anthony Joshua vs Jermaine Franklin: programma, orario, tv e ... SPORTFACE.IT

