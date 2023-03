Boxe | Anthony Joshua | “Voglio Tyson Fury contro di me sul ring”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023)potrebbero presto tornare a parlare, ovviamente assistiti dai propri manager, di un match che qualche mese fa “hanno lasciato in sospeso”., in particolare, nel talk Steve Bunce on 5 Live Boxing, si è così espresso su questa possibilità, legata anche ad altri incastri di calendario e di rivali: “Dopo le delusioni che ha vissuto, non c’è momento migliore perper incrociare i guantoni con me. Lui ha bisogno di me”. Poi ha aggiunto: “Il possibile combattimento trae Usyk? Nonno denigrare nessuno: è possibile che accada, ma in quel caso saremmo nel campo della follia”. “Mi fossi trovato nella posizione dinon avrei mai accettato: in primis perché avrei pensato che la gente non avrebbe ...