Borussia Dortmund, follie per Bellingham: pronto aumento del 150%! (Di martedì 28 marzo 2023) Il Borussia Dortmund disposto a fare follie per Jude Bellingham: pronto un importante aumento per il talento inglese Secondo quanto riferito dalla BILD, il Borussia Dortmund è disposto a fare di tutto per trattenere Jude Bellingham. Per il talento inglese, seguito dalle big di Premier, sarebbe infatti pronto un importante aumento salariale per convincerlo a restare ancora a lungo: si parla del 150%! L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Ildisposto a fareper Judeun importanteper il talento inglese Secondo quanto riferito dalla BILD, ilè disposto a fare di tutto per trattenere Jude. Per il talento inglese, seguito dalle big di Premier, sarebbe infattiun importantesalariale per convincerlo a restare ancora a lungo: si parla delL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #BorussiaDortmund pronto a fare follie per tenere #Bellingham - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Bayern Monaco vs Borussia Dortmund: le prime due della Bundesliga si preparano a una corsa al titolo a sei punti in Der… - periodicodaily : Bayern Monaco vs Borussia Dortmund: le prime due della Bundesliga si preparano a una corsa al titolo a sei punti in… - sportli26181512 : Il Borussia Dortmund prepara lo smacco al Manchester City: gli ruba un talento: Il Borussia Dortmund avrebbe approc… - emmerrecci9 : RT @DiMarzio: #Bellingham e il 'tentativo' di #calciomercato social con #Grealish -