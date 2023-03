Borussia Dortmund: ecco l'offerta 'folle' per blindare Bellingham (Di martedì 28 marzo 2023) Chelsea, Liverpool, Manchester City e Real Madrid corteggiano Jude Bellingham, ma il Borussia Dortmund non si arrende: stando alla Bild, i gialloneri... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Chelsea, Liverpool, Manchester City e Real Madrid corteggiano Jude, ma ilnon si arrende: stando alla Bild, i gialloneri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emiliano1980_ : @Lucina22082679 Questa stagione finalmente un super Borussia Dortmund. Union Berlino bellissima favola (ultimamente… - sportli26181512 : Borussia Dortmund: ecco l'offerta 'folle' per blindare Bellingham: Chelsea, Liverpool, Manchester City e Real Madri… - sportnotizie24 : #BayernMonaco-#BorussiaDortmund, le probabili formazioni: sfida per il titolo - airsportnews_it : 25ª Giornata di Bundesliga - CalcioNews24 : #BorussiaDortmund pronto a fare follie per tenere #Bellingham -

Bayern Monaco, Tuchel chiede una sua vecchia conoscenza Commenta per primo Thomas Tuchel avrebbe chiesto al consiglio di amministrazione del Bayern Monaco di puntare su Ousmane Dembélé . Una sua vecchia conoscenza ai tempi Borussia Dortmund. Lo riporta El Nacional . Juventus: McKennie piacerebbe a Dortmund, Aston Villa e Roma Ci sarebbero Borussia Dortmund, Aston Villa e Roma interessate al centrocampista americano. Il giocatore McKennie piacerebbe al Borussia Dortmund, Aston Villa e Roma Secondo le ultime indiscrezioni ... Borussia Dortmund, follie per Bellingham: pronto aumento del 150%! Il Borussia Dortmund disposto a fare follie per Jude Bellingham: pronto un importante aumento per il talento inglese Secondo quanto riferito dalla BILD, il Borussia Dortmund è disposto a fare di tutto ... Commenta per primo Thomas Tuchel avrebbe chiesto al consiglio di amministrazione del Bayern Monaco di puntare su Ousmane Dembélé . Una sua vecchia conoscenza ai tempi. Lo riporta El Nacional .Ci sarebbero, Aston Villa e Roma interessate al centrocampista americano. Il giocatore McKennie piacerebbe al, Aston Villa e Roma Secondo le ultime indiscrezioni ...Ildisposto a fare follie per Jude Bellingham: pronto un importante aumento per il talento inglese Secondo quanto riferito dalla BILD, ilè disposto a fare di tutto ... Dalla Germania: Borussia Dortmund, il sostituto di Bellingham può arrivare da Guardiola Alfredo Pedullà Bayern Monaco, Tuchel chiede una sua vecchia conoscenza Thomas Tuchel avrebbe chiesto al consiglio di amministrazione del Bayern Monaco di puntare su Ousmane Dembélé. Una sua vecchia conoscenza ai tempi Borussia Dortmund. Lo riporta El Nacional. Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: sfida per il titolo All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si gioca il big match della ventiseiesima giornata di Bundesliga, la nona del girone di ritorno, tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Si tratta di uno scontro ... Thomas Tuchel avrebbe chiesto al consiglio di amministrazione del Bayern Monaco di puntare su Ousmane Dembélé. Una sua vecchia conoscenza ai tempi Borussia Dortmund. Lo riporta El Nacional.All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si gioca il big match della ventiseiesima giornata di Bundesliga, la nona del girone di ritorno, tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Si tratta di uno scontro ...