Borse | prevale la cautela con gli occhi sulle banche A Milano svetta Unicredit dopo ok a buyback

(Di martedì 28 marzo 2023) Contrastata Wall Street, Nasdaq in calo con rendimenti Treasury in rialzo. Si allentano le tensioni sul settore bancarioil rimbalzo di Deutsche Bank e l'acquisto degli asset della statunitense Svb da parte di First Citizens. L’euro sale oltre 1,08 contro il biglietto verde

Leeuropee confermano a metà seduta il rimbalzo con i bancari in recupero e l'euro che si ... Sui listinila fiducia con Deutsche Bank che a Francoforte sale del 3%, mentre si allentano le ...la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Lieve ... Tra le principalieuropee si muove in territorio positivo Francoforte , mostrando un incremento ...

Borsa: l'Europa conferma il rimbalzo, Wall Street verso rialzo Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Chiusura positiva a Piazza Affari al termine di una seduta volatile, caratterizzata da una certa cautela in tutta Europa. A Milano il Ftse Mib ha ...I futures sugli indici azionari statunitensi sono sottotono oggi, mentre i rendimenti dei Treasury sono aumentati in seguito all'attenuazione dei timori di ...