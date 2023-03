Borse europee ancora in recupero, a Milano scattano Tim e oil (Di martedì 28 marzo 2023) Si allentano le tensioni sul settore bancario dopo il rimbalzo di Deutsche Bank e l'acquisto degli asset della statunitense Svb da parte di First Citizens. L’euro sale a 1,08 contro il biglietto verde, Brent stabile sui 78 dollari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 marzo 2023) Si allentano le tensioni sul settore bancario dopo il rimbalzo di Deutsche Bank e l'acquisto degli asset della statunitense Svb da parte di First Citizens. L’euro sale a 1,08 contro il biglietto verde, Brent stabile sui 78 dollari

