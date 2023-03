Borsa: Milano sale con Europa e Deutsche Bank, ok Unicredit (Di martedì 28 marzo 2023) Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,8% in linea con le altre Borse europee che anche oggi appaiono rinfrancate dalla partenza in rialzo di Deutsche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo: l'indice Ftse Mibdello 0,8% in linea con le altre Borse europee che anche oggi appaiono rinfrancate dalla partenza in rialzo di...

