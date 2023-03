Borsa: Milano positiva, corrono Unicredit e Tim (Di martedì 28 marzo 2023) Piazza Affari termina positiva (+0,47%) e fa meglio degli altri listini europei, in una clima più sereno sulle banche anche se i timori di nuovi attacchi speculativi non sono tramontati del tutto dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Piazza Affari termina(+0,47%) e fa meglio degli altri listini europei, in una clima più sereno sulle banche anche se i timori di nuovi attacchi speculativi non sono tramontati del tutto dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La #Juventus solleverà l'eccezione della competenza territoriale: il processo non va fatto a Torino, dirà, ma a Mil… - fisco24_info : Borsa: Milano positiva, corrono Unicredit e Tim: La peggiore è Stm - zazoomblog : Borsa: Milano chiude in rialzo dello 047% - #Borsa: #Milano #chiude #rialzo #dello - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,47%: Indice Ftse Mib a 26.329 punti - InvestingItalia : #Borsa Milano continua recupero con banche, corre UniCredit dopo ok a buyback - -