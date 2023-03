Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa termina in cauto rialzo, Francoforte +0,09%: Parigi guadagna lo 0,14% - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata con Wall Street, deboli le banche: Deutsche Bank -2,9%, a Parigi Socgen -3% - ElioLannutti : Borsa: Milano rimbalza con l'Europa e con Deutsche Bank - fisco24_info : Borsa: Europa incerta in attesa di Wall street, Milano +0,3%: Qualche tensione sui titoli di Stato europei, tasso B… - bizcommunityit : #Borsa: Europa si sgonfia a meta' seduta, Milano regge (+0,2%) con Tim e oil - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati -

Seduta positiva ma con rialzi limitati per le borse europee. Francoforte ha concluso con un guadagno marginale dello 0,09%, Parigi dello 0,14% e Londra dello 0,17%. . 28 marzo 2023Secondo Jumana Saleheen, Chief Economist di Vanguard, questo approccio e' corretto. Ecco perche'. A cura di Jumana Saleheen, Chief Economist di Vanguard Europe Solo poche settimane fa, i ......07%) con Tenaris (+2,47%), Tim (+2,2%) ed Eni in vetta (+1,9%), mentre Stm ( - 2,15%) scivola in fondo al paniere principale, in una buona giornata per i titoli dell'energia inmalgrado le ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Chiusura positiva a Piazza Affari al termine di una seduta volatile, caratterizzata da una certa cautela in tutta Europa. A Milano il Ftse Mib ha ...(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Seduta positiva ma con rialzi limitati per le borse europee. Francoforte ha concluso con un guadagno marginale dello 0,09%, Parigi dello 0,14% e Londra dello 0,17%. (ANSA).