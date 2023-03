Borsa di Milano oggi 28 marzo 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) Milano – . Piazza Affari ha chiuso in rialzo. L’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,47% a 26.329 punti. Crescono oltre l’1% Tenaris, Tim ed Eni, con A2a che perde l’1,7% ed è il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione. Petrolio piatto attorno ai 73 euro al barile, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Borsa di Milano oggi 18 novembre 2022 Borsa di Milano oggi 21 novembre 2022 Borsa di Milano oggi 1° dicembre 2022 Borsa di Milano oggi 12 dicembre 2022 Borsa di Milano oggi 15 dicembre 2022 Borsa ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 marzo 2023)– . Piazza Affari ha chiuso in rialzo. L’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,47% a 26.329 punti. Crescono oltre l’1% Tenaris, Tim ed Eni, con A2a che perde l’1,7% ed è il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione. Petrolio piatto attorno ai 73 euro al barile, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:di18 novembre 2022di21 novembre 2022di1° dicembre 2022di12 dicembre 2022di15 dicembre 2022...

