Bonus trasporti 60 euro al via: beneficiari e soglie di reddito (Di martedì 28 marzo 2023) Riparte finalmente il Bonus trasporti, dopo uno stallo dovuto alla mancanza del decreto attuativo. Le domande erano infatti scadute il 31 dicembre 2022, ma il Decreto Trasparenza carburanti aveva prorogato la possibilità di chiedere i 60 euro anche quest’anno, se pur con una soglia di reddito ridotta. Il MEF, con un comunicato stampa del 27 marzo, ha annunciato la firma del Decreto attuativo da parte dei ministri competenti: Giancarlo Giorgetti (MEF), Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT). Il voucher da 60 euro è stato introdotto con il primo decreto Aiuti (dl n.50 del 2022), poi rifinanziato e potenziato con il decreto Aiuti Bis e infine confermato e incrementato dal terzo provvedimento di sostegni: il decreto Aiuti Ter. Serve ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 marzo 2023) Riparte finalmente il, dopo uno stallo dovuto alla mancanza del decreto attuativo. Le domande erano infatti scadute il 31 dicembre 2022, ma il Decreto Trasparenza carburanti aveva prorogato la possibilità di chiedere i 60anche quest’anno, se pur con una soglia diridotta. Il MEF, con un comunicato stampa del 27 marzo, ha annunciato la firma del Decreto attuativo da parte dei ministri competenti: Giancarlo Giorgetti (MEF), Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT). Il voucher da 60è stato introdotto con il primo decreto Aiuti (dl n.50 del 2022), poi rifinanziato e potenziato con il decreto Aiuti Bis e infine confermato e incrementato dal terzo provvedimento di sostegni: il decreto Aiuti Ter. Serve ...

