Bonus trasporti 2023 | 60 euro per treni e bus | ecco a chi spetta e come richiederlo

(Di martedì 28 marzo 2023). Un contributo agli utilizzatori del trasporto pubblico, a coloro che tutti i giorni si ritrovano ad utilizzarli, sia per lavoro che per altre vicissitudini. Un rimedio per poter levigare e smussare gli effetti devastanti di una crisi che è davvero dura a morire, e che potrebbe aumentare di molto la povertà effettiva all’interno del nostro Paese. Vediamo insieme qualche dettaglio in merito al nuovo decreto legge sui carburanti che prevede anche il suddetto incentivo. Roma, Atac sotto attacco degli hacker: offline il sito e le biglietterie Il nuovofunziona? Insomma, una cosa è chiara: Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei, Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro, e Giancarlo Giorgetti, ministro ...

Possono beneficiare del, per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, i cittadini ...Quest'ultimo, già annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei, Matteo Salvini, ... Allo stesso tempo, senza costi aggiuntivi per lo Stato, sarà rinnovato ilsociale in versione ...Il via libera per il2023 è finalmente arrivato: dopo la lunga attesa del decreto attuativo, il contributo fino a 60 euro per la mobilità urbana e extraurbana su treni e bus è stato prorogato anche per ...

Bonus trasporti al via, 60 euro per abbonamenti a treni e bus: ecco come funziona Sky Tg24

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per presentare domanda attraverso il portale dedicato per il bonus trasporti. Il contributo ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e l ...Il bonus trasporti passa dal via. Arriva l’approvazione da parte del governo. Stanziati per il 2023 100 milioni di euro per le domande presentate entro il 31 dicembre dell’anno corrente. Il via libera ...