Bologna, dubbio in attacco per Motta (Di martedì 28 marzo 2023) Il Bologna affronterà l'Udinese nella prossima sfida di Serie A, ma Thiago Motta ha dubbi soltanto in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con Arnautovic non al meglio e Zirkzee acciaccato in attacco resterebbero poche alternative per l'allenatore rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

