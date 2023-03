Bollette, meno sconti sugli oneri generali di sistema sul gas. Tornano quelli sull’elettricità. I consumatori: “Sarà una stangata” (Di martedì 28 marzo 2023) Ventidue articoli in 21 pagine, allegati compresi. È il decreto che rivede gli aiuti per imprese e famiglie alle prese col caro Bollette, in scadenza a fine mese. Nel provvedimento atteso martedì in consiglio dei ministri trovano però spazio anche norme in materia di sanità, payback sui dispositivi medici e fisco. Viene confermato, come previsto, il bonus sociale per l’energia elettrica e il gas “riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute”. Il valore dell’agevolazione Sarà rideterminato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Il taglio dell’Iva sul gas al 5% viene prorogato anche per il secondo trimestre e viene esteso al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano. Gli oneri generali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Ventidue articoli in 21 pagine, allegati compresi. È il decreto che rivede gli aiuti per imprese e famiglie alle prese col caro, in scadenza a fine mese. Nel provvedimento atteso martedì in consiglio dei ministri trovano però spazio anche norme in materia di sanità, payback sui dispositivi medici e fisco. Viene confermato, come previsto, il bonus sociale per l’energia elettrica e il gas “riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute”. Il valore dell’agevolazionerideterminato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Il taglio dell’Iva sul gas al 5% viene prorogato anche per il secondo trimestre e viene esteso al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano. Glidi ...

