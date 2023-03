Bollette luce e gas, un aiuto da 5 miliardi: bonus, Iva e oneri, ecco il nuovo Decreto (Di martedì 28 marzo 2023) Arriva un nuovo pacchetto di aiuti a sostegno di famiglie e aziende per mitigare il caro Bollette legato al costo elevato dell'energia, aumentato nell'ultimo anno in concomitanza con il conflitto in Ucraina. Il Consiglio dei ministri ha varato un Dl energia, su proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che contiene misure per un totale di 4,9 miliardi di euro - di cui 1,1 miliardi in favore del payback sanitario - che proroga alcuni provvedimenti fino a fine giugno per la riduzione delle accise sul gas e l'energia elettrica. Già alla fine dello scorso anno, durante il varo della legge di bilancio, il governo aveva anticipato che vista la congiuntura economica entro marzo sarebbe stato necessario adottare nuove misure contro il caro Bollette. Le misure a sostegno di famiglie e imprese ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Arriva unpacchetto di aiuti a sostegno di famiglie e aziende per mitigare il carolegato al costo elevato dell'energia, aumentato nell'ultimo anno in concomitanza con il conflitto in Ucraina. Il Consiglio dei ministri ha varato un Dl energia, su proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che contiene misure per un totale di 4,9di euro - di cui 1,1in favore del payback sanitario - che proroga alcuni provvedimenti fino a fine giugno per la riduzione delle accise sul gas e l'energia elettrica. Già alla fine dello scorso anno, durante il varo della legge di bilancio, il governo aveva anticipato che vista la congiuntura economica entro marzo sarebbe stato necessario adottare nuove misure contro il caro. Le misure a sostegno di famiglie e imprese ...

