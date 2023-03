Bollette | dal bonus riscaldamento all’Iva ridotta sul gas | ecco cosa c’è nel decreto Gas | c’è il rischio di una nuova stangata

Leggi su corriere

(Di martedì 28 marzo 2023) Iva al 5% sul gas, rinnovo delsociale per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro. E un contributo per ildal primo ottobre. Tra le novità in materia di fisco: più tempo per sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale. I contenuti del decreto