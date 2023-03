Bollette | brutta notizia per chi supera questo Isee

C'è unanotizia. Quello che stiamo facendo è un errore. Ti spiego perché. Lo scorso anno era ... E, visto il costo delle, influisce, e non poco. Secondariamente, e cosa ancora più ...... livello che non raggiungeva dalla metà del dicembre scorso, cittadini e imprese potrebbero avere unasorpresa con ledi marzo per il gas e quelle del periodo aprile - giugno per l'......dal FMI Mercoledì mattina gli abitanti della nazione asiatica si sono svegliati con una... di ridurre la pressione fiscale , abbassare i tassi di interesse e revocare gli aumenti delle...

Bollette, nuovi aiuti in extremis: bonus per le famiglie a basso reddito la Repubblica

Buongiorno dalla redazione di Today. Le notizie da sapere per iniziare la giornata. RISCALDAMENTO GLOBALE, TEMPO QUASI SCADUTO. Dopo nove anni, l'IPCC (il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambia ...Nonostante il prezzo del gas sul mercato europeo sia tornato sotto i 40 euro al megawattora, livello che non raggiungeva dalla metà del dicembre scorso, cittadini e imprese potrebbero avere una brutta ...