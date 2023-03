Boca Juniors | Riquelme pensa ad un cambio in panchina Ecco il favorito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dhavidarie_ : @idextratime Final e River Plate x Boca Juniors Ben gayeng - mattiazupo : @CalcioArg @FilippoCont Lo scout che ha portato Retegui al Boca Juniors è Diego Mazzilli che lo aveva visto la prim… - Synco33 : 8) Boca Juniors Home 2017/18 (senza nome) - MarkoHFJ : @Nicoambrogi GRUPO F ???? Boca Juniors ???? FC Rappi ???? Mejico ???? PSG de Pochettino - GonzaloThomas18 : Boca Juniors vs Colo Colo ?? #CopaLibertadores2023 -

Calcio, serie D/I E' Facundo Marin (foto) il giocatore sul quale punta il Ragusa per risolvere il suo mal d'attacco. Marin, 24 anni, argentino, è cresciuto nelle giovanili deled ha avuto esperienze nella Terza divisione spagnola ed in Italia ha giocato con Maglie, Formia e Budoni in serie D. La società non ha ancora ufficializzato il giocatore ma lo farà non ...Qualcuno in verità ha riconosciuto il turista goleador, anche se certamente in Argentina - dove ha segnato col Tigre, in prestito dal, i gol che gli sono valsi la chiamata di Mancini - ...da Daniele De Rossi , che con lui aveva giocato nel: 24 anni, fisico e malizia, Capaldo è il più esperto del lotto, potendo vantare anche 10 presenze in Champions League con gli ...

Mateo Retegui, dal Boca al sogno azzurro - Sport Agenzia ANSA

La convocazione fortemente voluta da Mancini, ripagata con gol, ha messo in mostra il talento dell’attaccante oriundo di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Tigre. Ma da sconosciuto ai più, ...Rientrato in Argentina, il nuovo attaccante dell’Italia ha espresso la propria soddisfazione dopo le due sfide in Nazionale. "Sono contento. Qui mi sento a casa. Sono veramente felice e orgoglioso di ...