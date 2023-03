(Di martedì 28 marzo 2023) Treviglio. E ora comincia il bello. Dopo il secondo posto in regular season conquistato grazie alla vittoria contro Rieti, la Blusi prepara ad affrontare il, la seconda fase della stagione che anticipa la griglia finale deiche porteranno a decretare le due promosse in Serie A1. Avendo terminato nei primi tre posti nel proprio(verde), la Gruppo Mascio ha conquistato di diritto una delle prime sei posizioni delin cui saranno posizionate le sedici del tabellone finale. Se sarà prima o sesta o qualcosa in mezzo lo diranno le treandata e ritorno contro Forlì, Pistoia e Cento, ovvero le prime tre classificate della regular season nell’altro(blu). La classifica del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereAlbaBra : Basket: Vittoria nel derby cittadino per i bianco blu di coach Sanino - BergamoSport : Blu Basket, il presidente Mascio: “A Cremona ha vinto la nostra grande famiglia” -

Per la Reale Mutua Torino, inserita nel Girone, il cammino che la attende è il seguente: 1° ... Torino La classifica da cui si parte è la seguente: Urania Milano 6 Reale MutuaTorino 6 UEB ...C Silver: si è chiuso il 24° turno regolare del gironelombardo.C Silver: Le Bocce torna al successo superando in casa il Gorle Si è chiuso ieri il 24° turno terzultimo regolare del campionato diC Silver e nel gironelo ha fatto ......contro Casale per la SangiorgeseVittoria sul filo del rasoio per la Sangiorgese, che ha molto sofferto prima di avere la meglio di una mai doma Casale. Brutto è stato l'avvio dei...

Blu Basket, ora inizia il girone giallo: sei sfide per salire nel ranking dei playoff BergamoNews.it

Il successo sul fanalino di coda Anzola (10) rafforza il primato della Bmr Basket 2000 (40) nel campionato di Serie C Gold. La formazione di coach Diacci supera 84-64 i bolognesi, mettendo a segno la ...Basket C Silver: si è chiuso il 24° turno regolare del girone Blu lombardo. Basket C Silver: Le Bocce torna al successo superando in casa il Gorle Si è chiuso ieri il 24° turno terzultimo regolare del ...