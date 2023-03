Birra Ichnusa | Ambra Limpida arriva nei punti vendita italiani

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Laè disponibile neidella Sardegna e del resto d'Italia. Sono passati 4 mesi dal primo brindisi nel birrificio. A seguire, le serate con assaggi in anteprima in alcuni locali in Sardegna, a Milano, a Roma e in poche altre città italiane, a cui hanno partecipato in tutto circa quattromila persone che, grazie al passaparola, hanno sfidato i freddi invernali e attese per ordinare la primaalla spina. E ora la bella stagione sancisce il debutto ufficiale e la disponibilità su larga scala di una delle novità più attese dell'anno nel settore. La nuovaapre un nuovo capitolo nel viaggio intrapreso dal birrificio ...