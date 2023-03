(Di martedì 28 marzo 2023) La giunta militare golpista al potere dal febbraio 2021 inha ufficialmente sciolto la Lega nazionale per la democrazia (Nld), ildella leader democratica in carcere Aung San Suu Kyi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaTenerelli : RT @RaiNews: In #Birmania i militari golpisti sciolgono il partito di San Suu Kyi - RaiNews : In #Birmania i militari golpisti sciolgono il partito di San Suu Kyi - News24_it : Birmania: i militari sciolgono il partito di San Suu Kyi -

La giunta militare golpista al potere dal febbraio 2021 inha ufficialmente sciolto la Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito della leader democratica in carcere Aung San Suu Kyi. Lo riferiscono i media statali birmani. .Man mano che la marcia della militarizzazione procede, le tensioni economiche, politiche,...3%) o persino del Giappone (3,9%); e più alto che in, Cina, Corea o Malesia/Singapore. Nel ...Il video costituisce una rara finestra sull'orrore della guerra civile che insanguina ladal colpo di stato con cui il primo febbraio del 2021 iposero bruscamente fine a un ...

Birmania: i militari sciolgono il partito di San Suu Kyi - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - BANGKO, 28 MAR - La giunta militare golpista al potere dal febbraio 2021 in Birmania ha ufficialmente sciolto la Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito della leader democratica in ...La drammatica situazione dei lavoratori e dei cittadini della Birmania (o Myanmar) a seguito del colpo di stato militare del 2021, che ha destituito il ...