Binance finisce sotto la lente di ingrandimento delle autorità americane

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Opacità di gestione e malaffare hanno recentemente contraddistinto l’operato di alcune imprese del settore fintech, attirando l’attenzione di governi edi vigilanza in tutto il mondo. Stavolta è il turno di, leader globale del comparto, finitoladidel CFTC, l’ente statunitense che si occupa di commodities e prodotti finanziari. Lecontestano alla piattaforma diverse irregolarità. Tra queste,manovre sospette finalizzate ad aggirare alcuni dei limiti imposti dalla normativa di riferimento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Binance è stato citato in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per presunte violazioni sul trading dei dervivati Binance VS CFTC Binance, il più grande exchange ...Si è parlato tanto delle Stablecoin a causa dei problemi degli ultimi giorni con BUSD, ma possiamo davvero fidarci Ricordate questi 6 rischi.