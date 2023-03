Biglietti Napoli-Milan: c’è ancora chi protesta per i prezzi (ma la Champions la vuoi gratis?) (Di martedì 28 marzo 2023) Il Napoli questa mattina ha messo in vendita i Biglietti per la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A dar scalpore ai tifosi non sono i prezzi (che vanno dai 72 euro per le Curve, a 272 euro per la Tribuna Posillipo) ma bensì il modo con il quale sono stati divulgati i tagliandi. La prima vendita, infatti, è destinata solo agli abbonati e sarà in vigore fino alla giornata di giovedì. Come ulteriore premio gli abbonati avranno anche uno sconto sul prezzo intero del biglietto. Quello che ha fatto infuriare i tifosi è che la vendita libera sarà riservata ai soli possessori di fidelity card “Fan Stadium Card”. Il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Ilquesta mattina ha messo in vendita iper la partita valida per il ritorno dei quarti di finale diLeague contro ilin programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di. A dar scalpore ai tifosi non sono i(che vanno dai 72 euro per le Curve, a 272 euro per la Tribuna Posillipo) ma bensì il modo con il quale sono stati divulgati i tagliandi. La prima vendita, infatti, è destinata solo agli abbonati e sarà in vigore fino alla giornata di giovedì. Come ulteriore premio gli abbonati avranno anche uno sconto sul prezzo intero del biglietto. Quello che ha fatto infuriare i tifosi è che la vendita libera sarà riservata ai soli possessori di fidelity card “Fan Stadium Card”. Il...

