Biden fa una battuta nella prima apparizione dopo la sparatoria di Nashville | “Sono sceso perché ho sentito che c’era il gelato”

"Mi chiamo Joe Biden. Sono il marito della dottoressa Jill Biden. Mangio il gelato Jenìs con gocce di cioccolato. Sono sceso perché ho sentito che c'era il gelato con gocce di cioccolato. A proposito, ne ho un intero frigorifero pieno al piano di sopra. Pensate che stia scherzando? Non è così". Così il presidente statunitense, Joe Biden, ha iniziato, tra le risate dei presenti, un intervento pubblico al vertice delle Imprese a conduzione femminile tenuto alla Casa Bianca, subito dopo la sparatoria di Nashville. Il video della battuta ha fatto in poco tempo il giro del web ed ha ricevuto critiche da più parti.

