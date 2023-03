Bianchi: “Il Napoli di quest’anno non guarda in faccia a nessuno'' (Di martedì 28 marzo 2023) Bianchi: “Il Napoli di quest’anno non guarda in faccia a nessuno, secondo me andrà molto avanti in Champions League” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore. Queste le sue parole: “I quarti di finale di Champions League contro un’italiana? Incontrando un’italiana pensi di sapere tutto. Non è che la sottovaluti, ma un pochino di leggerezza può capitare. Non sarà il caso del Napoli che quest’anno non guarda in faccia a nessuno. -afferma Bianchi - Quello che balza agli occhi è che ogni partita non c’è mai il peggiore in campo, lo zoccolo duro della squadra è sempre elevatissimo. La ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 marzo 2023): “Ildinonin, secondo me andrà molto avanti in Champions League” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ottavio, allenatore. Queste le sue parole: “I quarti di finale di Champions League contro un’italiana? Incontrando un’italiana pensi di sapere tutto. Non è che la sottovaluti, ma un pochino di leggerezza può capitare. Non sarà il caso delchenonin. -afferma- Quello che balza agli occhi è che ogni partita non c’è mai il peggiore in campo, lo zoccolo duro della squadra è sempre elevatissimo. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Decreto del ministro Schillaci: incentivi ai camici bianchi e infermieri del pr… - cronachecampane : Bianchi: “Questo Napoli non guarda in faccia a nessuno, in Champions andrà tanto avanti” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli non guarda in faccia a nessuno, andrà avanti in Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli non guarda in faccia a nessuno, andrà avanti in Champions' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli non guarda in faccia a nessuno, andrà avanti in Champions' -