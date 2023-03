Berlusconi ricoverato. Esami di routine (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - L'ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri all'Ospedale San Raffaele di Milano per degli Esami di routine. A quanto apprende l'AGI il Cavaliere, che è entrato nel nosocomio ieri, dovrebbe uscire tra questa sera e domani. Al leader di Forza Italia sono arrivati via social gli auguri di Matteo Salvini. "Auguri Silvio". Cosiì il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega sui social, commentando la notizia del ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano. Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - L'ex premier Silvioda ieri all'Ospedale San Raffaele di Milano per deglidi. A quanto apprende l'AGI il Cavaliere, che è entrato nel nosocomio ieri, dovrebbe uscire tra questa sera e domani. Al leader di Forza Italia sono arrivati via social gli auguri di Matteo Salvini. "Auguri Silvio". Cosiì il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega sui social, commentando la notizia del ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano.

